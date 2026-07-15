Milano indagato trapper Sacky per aggressione a 2 argentini ebrei fuori da un supermercato ai domiciliari un pugile
Un trapper è stato indagato a Milano per aver aggredito due uomini di origini argentine ebrei fuori da un supermercato. È agli arresti domiciliari un pugile coinvolto in un'altra vicenda, legata a un episodio avvenuto il 27 luglio 2024 in una discoteca in Gallura, dove avrebbe aggredito una persona con un microfono. Il trapper, già noto per un precedente arresto nel 2020 e per un'altra aggressione, era in compagnia di circa dieci persone quella sera.
Il giovane, già noto alle cronache per un arresto legato una rapina di strada nel 2020 e indagato per lesioni per aver aggredito con un microfono la sera del 27 luglio 2024 una persona sotto il palco nella discoteca in Gallura, era in compagnia di una decina di ragazzi quella sera La procura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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