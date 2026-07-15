milano indagato trapper sacky per aggressione a 2 argentini ebrei fuori da un supermercato ai domiciliari un pugile

Notizia in breve

Un trapper è stato indagato a Milano per aver aggredito due uomini di origini argentine ebrei fuori da un supermercato. È agli arresti domiciliari un pugile coinvolto in un'altra vicenda, legata a un episodio avvenuto il 27 luglio 2024 in una discoteca in Gallura, dove avrebbe aggredito una persona con un microfono. Il trapper, già noto per un precedente arresto nel 2020 e per un'altra aggressione, era in compagnia di circa dieci persone quella sera.