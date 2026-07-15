Milano auto si schianta contro il mercato di via Bonola dopo malore improvviso del conducente | 4 feriti - VIDEO

Un’auto ha investito alcune bancarelle nel mercato di via Bonola, a Milano, dopo aver perso il controllo a causa di un malore improvviso del conducente. Quattro persone sono rimaste ferite, mentre altre dieci sono state coinvolte nell’incidente. L’auto ha attraversato lo spazio tra le bancarelle, danneggiandone alcune. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Nessuno dei feriti è in condizioni gravi.

Il conducente avrebbe accusato un malore improvviso che lo ha portato poi a perdere il controllo della vettura; 14 le persone coinvolte, quattro i feriti Tragedia sfiorata nella prima mattina di martedì 14 luglio al mercato rionale di Bonola, a Milano, dove un’automobile ha improvvisamente sb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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