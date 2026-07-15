Milan si pensa anche alle cessioni | obiettivo 150 milioni

Il Milan ha messo sette giocatori sulla lista dei cedibili, con l'obiettivo di raccogliere fino a 150 milioni di euro. La decisione è stata comunicata ufficialmente e le trattative sono già avviate. La società intende cedere alcuni elementi per rafforzare il budget a disposizione. Le trattative sono in corso e si concentrano sui profili più richiesti sul mercato. Nessuna ufficializzazione sui nomi, ma il target di vendita resta fissato.

Sette giocatori sulla lista dei cedibili del Milan, per un totale che può arrivare a 150 milioni di euro., Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che fa la lista: Pervis Estupinan richiesto dall'Aston Villa può portare 15 milioni di euro; stessa cifra potrebbe arrivare da Fikayo Tomori, in scadenza 2027; a centrocampo da tenere d'occhio Warren Bondo, altri 15 milioni, mentre Ruben Loftus-Cheek e Youssuf Fofana sono valutati 20 milioni ciascuno., Chiudono il discorso due attaccanti: per non incappare in una minusvalenza per Santi Gimenez servono 21 milioni, infine Rafael Leao per il quale i rossoneri realisticamente credono di incassare 60 milioni nonostante la clausola da 175 milioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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