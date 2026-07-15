Durante il secondo giorno di allenamento, il centro gravitazionale rimane su Amorim, che continua a essere coinvolto nelle esercitazioni e nelle attività di gruppo. Le sessioni si svolgono nel rispetto del programma stabilito, con esercizi di tecnica e lavoro fisico. I giocatori sono presenti in modo compatto, mentre gli allenamenti si svolgono nel campo principale del centro sportivo. Nessun dettaglio su eventuali assenze o cambiamenti nel programma.

La redazione di Pianeta Milan, grazie al supporto e al lavoro del suo inviato Stefano Bressi, ha raccontato al meglio il primo giorno del raduno del Milan di Amorim presso il centro sportivo di Milanello ( qui per le prime sensazioni ). La squadra rossonera continua a lavorare per preparare la stagione 2026-27 con allenamenti mattutini: ieri il secondo giorno che il Milan ha brevemente raccontato tramite un video su YouTube: ecco gli aspetti più interessanti. promowebapp Il riscaldamento a Milanello: il torello e l'entusiasmo di Amorim. L'allenamento inizia con un torello di riscaldamento in cui l'obiettivo è eseguire il maggior numero di passaggi di prima senza che i due giocatori al centro intercettino il pallone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, secondo giorno di allenamento: Amorim sempre al centro e coinvolto. I dettagli

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