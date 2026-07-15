Milan | Modric ha detto sì a patto che…

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il centrocampista croato ha accettato di trasferirsi al Milan per un'altra stagione, ma ha posto alcune condizioni. La trattativa si sta avvicinando alla conclusione, secondo fonti vicine alla società. Restano da definire alcuni dettagli contrattuali prima dell’annuncio ufficiale. La firma è attesa a breve, dopo aver raggiunto un accordo sulle condizioni proposte. La trattativa coinvolge anche i dettagli relativi alle modalità di pagamento e alle eventuali clausole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci siamo quasi, il croato ha sposato i rossoneri anche per la prossima stagione, ma il nostro Claudio Raimondi svela quali sono le condizioni affinché il "matrimonio s'ha da fare". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan modric ha detto s236 a patto che8230
© Sportmediaset.mediaset.it - Milan: Modric ha detto sì, a patto che…
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DIRETTA STADIO PISA-MILAN 1-2: MODRIC SEGNA NEL FINALE, ALLEGRI NON SI FERMA PIÙ!

Video DIRETTA STADIO PISA-MILAN 1-2: MODRIC SEGNA NEL FINALE, ALLEGRI NON SI FERMA PIÙ!

Notizie e thread social correlati

Milan, il patto Modric-Allegri: rinnovo e futuro nello staffA Milano, si parla di un possibile accordo tra il centrocampo e la panchina rossonera.

Milan, vertice di mercato a Lisbona tra Cardinale e Amorim: priorità alla difesa dove avanza Antonio Silva che ha detto sìIl Milan si sta concentrando sulla difesa, con Antonio Silva che ha accettato di rinnovare il contratto.

Temi più discussi: Un nuovo Modric con Amorim. Minuti, ruolo, responsabilità: ecco che cosa cambierà; Modric verso il sì al Milan: la svolta grazie ad Amorim; Milan, Modric verso la permanenza per un'altra stagione; Milan, Amorim chiama Modric e archivia il corto muso: Dovremo fare più gol.

milan modric ha dettoModric resta al Milan, i motivi della scelta: il progetto di Amorim, la voglia di riscatto e la figlia EmaLuka Modric e il Milan continueranno insieme: i rossoneri vogliono comunque ripartire da lui per costruire un nuovo corso con Amorim in panchina. goal.com

milan modric ha dettoModric-Milan: ci siamo, accordo ad un passo per proseguire insiemeLuka Modric è a un passo dalla permanenza al Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista classe 1985 che sarebbe pronto a prolungare ... calciomercato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web