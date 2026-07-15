Milan | Modric ha detto sì a patto che…

Il centrocampista croato ha accettato di trasferirsi al Milan per un'altra stagione, ma ha posto alcune condizioni. La trattativa si sta avvicinando alla conclusione, secondo fonti vicine alla società. Restano da definire alcuni dettagli contrattuali prima dell’annuncio ufficiale. La firma è attesa a breve, dopo aver raggiunto un accordo sulle condizioni proposte. La trattativa coinvolge anche i dettagli relativi alle modalità di pagamento e alle eventuali clausole.

Ci siamo quasi, il croato ha sposato i rossoneri anche per la prossima stagione, ma il nostro Claudio Raimondi svela quali sono le condizioni affinché il "matrimonio s'ha da fare". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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DIRETTA STADIO PISA-MILAN 1-2: MODRIC SEGNA NEL FINALE, ALLEGRI NON SI FERMA PIÙ!

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Temi più discussi: Un nuovo Modric con Amorim. Minuti, ruolo, responsabilità: ecco che cosa cambierà; Modric verso il sì al Milan: la svolta grazie ad Amorim; Milan, Modric verso la permanenza per un'altra stagione; Milan, Amorim chiama Modric e archivia il corto muso: Dovremo fare più gol.

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Modric resta al Milan, i motivi della scelta: il progetto di Amorim, la voglia di riscatto e la figlia EmaLuka Modric e il Milan continueranno insieme: i rossoneri vogliono comunque ripartire da lui per costruire un nuovo corso con Amorim in panchina. goal.com

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