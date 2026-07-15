Robert Lewandowski è stato presentato come nuovo giocatore del Chicago Fire FC, dopo aver lasciato il Barcellona. L’attaccante polacco ha dichiarato di non aver mai immaginato di giocare in un’altra squadra dopo l’esperienza catalana. La sua firma con la franchigia americana segna un nuovo capitolo nella sua carriera, che proseguirà negli Stati Uniti.

Robert Lewandowski è ufficialmente un nuovo calciatore del Chicago Fire FC. La franchigia americana ha presentato la stella polacca che, dopo aver chiuso la sua avventura al Barcellona, ha deciso di ripartire dagli Stati Uniti per il suo ultimo capitolo della sua carriera. Un trasferimento che lascia dell'amaro in bocca in Casa Milan. Milan, niente Lewandowski: ripartirà dagli Stati Uniti. I rossoneri, nelle scorse settimane, hanno seguito e monitorato la situazione del centravanti polacco con estrema attenzione, accarezzando l'idea di poterlo far approdare a Milano. La dirigenza rossonera ha fiutato l'opportunità, provando ad inserirsi concretamente tra i club interessati al bomber, ma qualcosa non ha funzionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Lewandowski dichiara: "Non riuscivo a immaginare di giocare in un’altra squadra dopo il Barcellona"

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A LEWANDOWSKI conviene andare al MILAN o alla JUVE

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