Con il primo allenamento a Milanello, è iniziata ufficialmente la nuova stagione del Milan Futuro. La squadra ha avviato un nuovo corso tecnico con il cambio di allenatore: Massimo Oddo è stato sostituito da Sergi Navarro Barquero.

Il sipario si è ufficialmente aperto. Con il primo allenamento sul campo di Milanello, ha preso il via anche la nuova stagione del Milan Futuro. Un raduno che segna l'inizio di un nuovo corso tecnico, caratterizzato da un cambio in panchina: Massimo Oddo esce, lasciando spazio a Sergi Navarro Barquero. Milan Futuro, via alla nuova stagione: il programma. Come riferito dal corriere della Sera, la seconda squadra rossonera sosterrà delle intense sessioni di allenamento mattutine nelle prossime settimane, mirate al ritrovo della giusta condizione fisica. Il percorso estivo dei rossoneri ha già delle scadenze ben delineate per quanto riguarda il campo, am resta da sciogliere il nodo legato alle avversarie che i giovani andranno ad affrontare: - 29-30 Agosto: debutto nel weekend con il primo turno della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Futuro, via alla nuova era: ecco il programma dei rossoneri

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