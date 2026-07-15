Il Manchester United ha deciso di non considerare incedibile il difensore marocchino del Milan, che potrebbe quindi lasciare il club. Sul fronte delle operazioni di mercato, il Milan valuta due acquisti: un trequartista e un esterno di centrocampo. Per il ruolo di trequartista, i nomi di Karetsas e Alajbegovi sono ancora lontani dal club, con il primo vicino a un accordo con il Borussia Dortmund, che spinge per chiudere con il Genk.

I prossimi colpi in entrata per il Milan potrebbero essere due: il trequartista e l'esterno di centrocampo. Per il primo ruolo, i nomi di Karetsas e Alajbegovi? sembrano distanti in questo momento dai rossoneri: il primo ha trovato l'accordo con il Borussia Dortmund, con i tedeschi che stanno spingendo per chiudere il colpo con il Genk. Per il bosniaco, invece, c'è il forte interesse dell'Atalanta che sta lavorando per trovare l'accordo finale con il Bayer Leverkusen. Il nome, quindi, potrebbe esulare da questi due e anche essere del tutto nuovo. promowebapp L'obiettivo per la fascia: il profilo di Noussair Mazraoui. Diverso il discorso dell'esterno: come scrive Tuttosport emerge il profilo di Noussair Mazraoui del Manchester United. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, emerge Mazraoui: per lo United non è incedibile. Carta Estupiñán

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Milan, Karetsas-Alajbegovic? Doccia freddissima per il Diavolo. I dubbi di Pulisic, Mazraoui, tesoretto Estupinan e... Indiscrezioni rossonere

Milan, Leao non è più incedibile: United in poleDopo sette anni dall’arrivo a Milano come promettente talento del Lille, Rafael Leao potrebbe lasciare il club rossonero.