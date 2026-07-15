Luiss prima tra le grandi università non statali | la classifica Censis 2026 2027

Roma, 15 luglio 2026 – Non è più soltanto un primato, ma una conferma. Per il terzo anno consecutivo, la Luiss Guido Carli conquista il primo posto nella classifica Censis dedicata alle università non statali con oltre 10.000 iscritti. L’ateneo romano ottiene un punteggio medio di 95,8, precedendo l’Università Bocconi di Milano, seconda con 92,6 punti, e l’Università Cattolica, terza con 79. La graduatoria è contenuta nella ventiseiesima edizione della Classifica Censis delle Università italiane, pubblicata il 14 luglio e riferita all’anno accademico 20262027. Luiss prima nella classifica Censis 20262027. A spingere la Luiss sul gradino più alto del podio è soprattutto il punteggio massimo ottenuto nella categoria borse di studio e contributi, dove l’università raggiunge quota 110. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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