Durante un esame per la patente, un funzionario ha notato una microcamera nascosta nella manica di una maglia. È stato scoperto anche un auricolare nascosto, utilizzato per ricevere risposte durante il test. Un uomo di origine pakistana residente nella zona è stato denunciato per aver tentato di sostenere l’esame con strumenti illeciti. La verifica ha portato al ritiro della prova e all’avvio di procedimenti legali.

Va a fare il quiz per la patente e il funzionario della motorizzazione civile si accorge di una microcamera che spunta dalla manica della maglia. Denunciato un pakistano che vive a Recanati. È quanto accaduto nella mattinata dell’altroieri, quando l’uomo è stato sorpreso negli uffici della motorizzazione civile di Macerata mentre tentava di sostenere l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida, nascondendo dei dispositivi elettronici che gli permettevano di ricevere dall’esterno le indicazioni per superare la prova. È stata l’intuizione di un funzionario della motorizzazione a inguaiare il candidato, sorpreso con un atteggiamento sospetto nel modo di stare seduto, mentre un piccolo dispositivo elettronico spuntava dalla manica sinistra della maglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Microcamera e auricolare nascosti. Raggiro all’esame per la patente

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