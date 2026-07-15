Mick Jagger svela il suo più grande rimpianto | John Lennon mi disse di non incontrare Elvis l’ho ascoltato e ho sbagliato

Mick Jagger ha dichiarato di rimpiangere di non aver mai incontrato Elvis Presley, un desiderio che ha coltivato per anni. Il cantante dei Rolling Stones ha spiegato che fu John Lennon a dissuaderlo dall'incontrare il re del rock, consiglio che definisce un errore. Jagger ha ricordato che Lennon gli consigliò di evitare l’incontro, e ora riconosce di aver sbagliato a seguirlo. La decisione risale a diversi decenni fa.

Mick Jagger ha confessato di avere un rimpianto che si porta dietro da decenni: non aver mai incontrato Elvis Presley. Il frontman dei Rolling Stones ha raccontato che fu John Lennon a convincerlo a rinunciare a quell’occasione, un consiglio che oggi definisce senza mezzi termini un errore. Ospite del podcast Conan O’Brien Needs a Friend, Jagger ha ricordato: “ John mi diceva sempre: ‘Non dovresti mai incontrare i tuoi idoli’ Fossi in te non incontrerei mai Elvis, Mick”. Così ho seguito il suo consiglio e non l’ho fatto. ” Ripensandoci oggi, però, il cantante è netto: “ È stata una cosa davvero stupida da parte mia. Mi sarebbe piaciuto tantissimo conoscere Elvis. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Mick Jagger walking with his beautiful girlfriend at the event

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