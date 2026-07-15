Michelle Hunziker spiega perché Giulio Berruti non era al matrimonio di Aurora | il gesto di grande eleganza

Michelle Hunziker ha spiegato che il suo attuale compagno, Giulio Berruti, non era presente al matrimonio di sua figlia perché ha scelto di non partecipare, definendo il suo gesto come di “grande eleganza”. La cerimonia si è svolta al Castello Xirumi Serravalle in Sicilia.

Dopo il matrimonio di sua figlia Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, Michelle Hunziker ha spiegato perché il suo attuale compagno, Giulio Berruti, era assente alla cerimonia, che si è tenuta al Castello Xirumi Serravalle, in Sicilia. In un’intervista a Vanity Fair, Michelle ha spiegato che Aurora aveva invitato anche Berruti, ma lui in un gesto di “grande eleganza e delicatezza verso la famiglia”, lui ha rinunciato e ha preferito invece raggiungerli dopo le nozze, la mattina del 5 luglio. Hunziker ha parlato per la prima volta di Berruti, che frequenta da qualche mese e con il quale ha ufficializzato solo di recente e ha detto che con lui si sente al sicuro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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