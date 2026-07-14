Michelle Hunziker su Giulio Berruti | Assente al matrimonio di Aurora per delicatezza Potrei sposarmi di nuovo

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Michelle Hunziker ha spiegato che Giulio Berruti non era presente al matrimonio di Aurora Ramazzotti per rispetto, e che si sarebbe unito successivamente. La showgirl ha aggiunto di aver considerato un possibile nuovo matrimonio.

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Michelle Hunziker si apre sulla relazione con Giulio Berruti e chiarisce il giallo sulla sua assenza al recente matrimonio di sua figlia Aurora Ramazzotti: "Ha preferito raggiungerci dopo per delicatezza verso la famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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