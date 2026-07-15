Michelle Hunziker ha annunciato di aver iniziato una relazione sentimentale con Giulio Berruti. La conduttrice ha condiviso la notizia pubblicamente, senza anticipazioni precedenti, dopo aver celebrato il matrimonio della figlia Aurora. La coppia ha deciso di rendere nota la loro unione in modo ufficiale. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan, che non si aspettavano questa novità. La relazione è stata confermata attraverso un messaggio condiviso sui social media.

Dopo aver vissuto uno dei momenti più emozionanti della sua vita con il matrimonio della figlia Aurora, Michelle Hunziker torna a parlare di sé e del suo futuro sentimentale. La conduttrice svizzera, protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair Italia, si lascia andare a confessioni inedite sulla relazione con Giulio Berruti e, per la prima volta dopo anni, apre uno spiraglio su un possibile nuovo matrimonio. Parole che hanno subito attirato l’attenzione dei fan. Michelle Hunziker parla del rapporto con Giulio Berruti. Nel corso della lunga intervista, Michelle Hunziker ha raccontato come sia cambiato il suo modo di vivere l’amore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, il lieto annuncio di lei: nessuno se lo aspettava!

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