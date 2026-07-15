Michele Piccirillo l' ex pugile indagato nell' inchiesta sulle slot È stato campione del mondo

Notizia in breve

Michele Piccirillo, 56 anni di Modugno, ex pugile e campione mondiale ed europeo, è tra gli indagati nell'inchiesta sulle slot machine. L’indagine riguarda un sistema di riciclaggio legato all’impero delle videolottery della famiglia Snidar. La procura ha iscritto nel registro degli indagati diverse persone coinvolte nel settore. L’indagine, ancora in corso, si concentra sui presunti flussi di denaro illecito associati alle macchine da gioco.