Michele Piccirillo l' ex pugile indagato nell' inchiesta sulle slot È stato campione del mondo

Da quotidianodipuglia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Michele Piccirillo, 56 anni di Modugno, ex pugile e campione mondiale ed europeo, è tra gli indagati nell'inchiesta sulle slot machine. L’indagine riguarda un sistema di riciclaggio legato all’impero delle videolottery della famiglia Snidar. La procura ha iscritto nel registro degli indagati diverse persone coinvolte nel settore. L’indagine, ancora in corso, si concentra sui presunti flussi di denaro illecito associati alle macchine da gioco.

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C'è anche Michele Piccirillo, 56enne di Modugno, ex pugile, campione mondiale ed europeo, tra gli indagati nella maxi inchiesta sul presunto sistema di riciclaggio legato all'impero delle videolottery della famiglia Snidar. All'uomo, infatti, accusato di concorso in riciclaggio, sono stati sequestrati circa 36mila euro. In particolare la sala JackpotSixteen gestita dalla società Sixteen sas «attribuiva falsamente» a Piccirillo «disponibilità di denaro rappresentata dal valore nominale di 45 ticket, per un importo complessivo di 232.634,40 euro in modo da poter utilizzare il ticket vincente come titolo giustificativo di patrimoni illeciti». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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