Dal 11 agosto su RaiPlay sarà disponibile “Freedom of Moving – Liberi di Muoversi”, una serie composta da quattro storie che affrontano temi di coraggio, inclusione e libertà. La conduttrice è Michela Persico. La serie si propone di raccontare esperienze di persone che vivono situazioni di mobilità e libertà di movimento.

. Arriva su RaiPlay “Freedom of Moving – Liberi di Muoversi”: quattro storie di coraggio, inclusione e libertà, condotti da Michela Persico. Approda su RaiPlay il prossimo 11 agosto “Freedom of Moving – Liberi di Muoversi”. Il nuovo programma che porta al centro dell’attenzione il tema dell’accessibilità e dell’inclusione attraverso il racconto di quattro storie autentiche, capaci di emozionare e ispirare. Una produzione che intreccia testimonianze di vita. Incontri speciali e momenti di grande intensità. Con l’obiettivo di promuovere una riflessione sul diritto di ogni persona a vivere il mondo senza barriere. La libertà di movimento rappresenta uno dei diritti fondamentali sanciti dall’Articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Si parla di: Michela Persico conduce Freedom of Moving su RaiPlay.

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