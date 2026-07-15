Mezzaluna di Treviglio oltre 100mila euro per il supporto legale al progetto

Il Comune di Treviglio ha affidato a uno studio legale un incarico di oltre 100.000 euro per assistere nella trasformazione della Mezzaluna. L’accordo riguarda la gestione degli aspetti legali del progetto di riqualificazione. La cifra destinata al supporto legale è stata comunicata con un atto ufficiale. Lo studio incaricato si occuperà di tutta la consulenza legale necessaria per l’intervento.

Treviglio. Un incarico da oltre 100mila euro per seguire gli aspetti legali della trasformazione della Mezzaluna. Il Comune ha affidato allo studio legale Bertacco Recla di Milano il servizio di supporto legale alla Stu Treviglio Futura Spa, la società partecipata al 100% dall’amministrazione comunale incaricata di seguire la trasformazione dell’area a sud della città. L’incarico vale 70mila euro, che con spese generali, contributo previdenziale e Iva raggiungono complessivamente 102.138,40 euro. Lo studio dovrà affiancare la società negli aspetti giuridici legati all’attuazione dell’intervento previsto nell’ambito della Mezzaluna. Il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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