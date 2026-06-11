(Adnkronos) – Dopo le ultime piogge attese su parte del Centro Sud sull'Italia è in arrivo una decisa svolta meteo. Da venerdì l'espansione dell'anticiclone africano porterà condizioni più stabili e soleggiate su tutto il Paese, mentre nel weekend è attesa la prima vera ondata di caldo di giugno con temperature fino a 32 gradi al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALDO ANOMALO SULLITALIA, ARRIVA LA FIAMMATA AFRICANA: TEMPERATURE FINO A 35 GRADI

Notizie e thread social correlati

Meteo Napoli, arriva il caldo africano: temperature fino a 36 gradi nel corso della settimanaLe temperature a Napoli potrebbero raggiungere i 36 gradi durante questa settimana.

Arriva l’anticiclone africano in Italia: temperature fino a 30 gradi nel weekendNelle prossime ore, un'onda di caldo proveniente dall'Africa interesserà l'Italia, portando temperature massime fino a 30 gradi nel fine settimana.

Temi più discussi: Previsioni stagionali ESTATE 2026: giugno - agosto 2026; Previsioni Meteo della Settimana - Il Tempo Per Questa Settimana; Meteo Italia: arriva il grande caldo, ma non ovunque. Le previsioni; Meteo, attesi forti temporali sull'Italia: ecco le zone a rischio.

La conferenza stampa di Sinner in italiano è stata molto interessante: Dico che le condizioni meteo a Shanghai erano molto dure e che il caldo all'AO era pesante, ma oggi il caldo non aveva nulla a che fare con questo. A metà del terzo set ho sentito arrivare reddit

MeteoItalia | Mercoledì #10giugno Forti temporali con accumuli di decine di millimetri in tempi molto brevi al #Nord. Ultime previsioni #meteo: f.mtr.cool/yguzvlacrf Mappe previsionali: f.mtr.cool/glnrvbgihf x.com

Meteo Italia, arriva il caldo africano: temperature fino a 34 gradi nel weekend(Adnkronos) – Dopo le ultime piogge attese su parte del Centro Sud sull’Italia è in arrivo una decisa svolta meteo. Da venerdì l’espansione dell’anticiclone africano porterà condizioni più stabili e s ... msn.com

Meteo Italia: arriva il grande caldo, ma non ovunque. Le previsioniClima instabile al Nord con piogge e rovesci, mentre al Centro-Sud permane l'anticiclone con caldo e temperature oltre i 30°. meteo.it