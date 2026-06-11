Meteo Italia arriva il caldo africano | temperature fino a 34 gradi nel weekend
Nel weekend, le temperature in Italia raggiungeranno fino a 34 gradi, portando il caldo africano. Dopo le piogge previste su alcune zone del Centro Sud, si registra un aumento delle temperature in molte regioni. Le condizioni meteo cambiano rapidamente, con un’ondata di caldo intenso che interesserà gran parte del territorio nazionale. Le previsioni indicano un aumento consistente delle temperature rispetto ai giorni precedenti.
(Adnkronos) – Dopo le ultime piogge attese su parte del Centro Sud sull'Italia è in arrivo una decisa svolta meteo. Da venerdì l'espansione dell'anticiclone africano porterà condizioni più stabili e soleggiate su tutto il Paese, mentre nel weekend è attesa la prima vera ondata di caldo di giugno con temperature fino a 32 gradi al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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CALDO ANOMALO SULLITALIA, ARRIVA LA FIAMMATA AFRICANA: TEMPERATURE FINO A 35 GRADI
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