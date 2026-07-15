Il mercato della Juventus vede in corso trattative per diversi attaccanti. La società sta lavorando per ingaggiare Pellegrino, Kolo Muani e Sorloth. Gli aggiornamenti riguardano le negoziazioni in corso con i rispettivi agenti e club di provenienza. La priorità rimane quella di rafforzare il reparto offensivo, con l’obiettivo di consegnare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti prima della chiusura della sessione di mercato.

di Luca Fioretti Il punto sulle trattative offensive della Juventus: si lavora per Pellegrino, Kolo Muani e Sorloth. Tutti gli aggiornamenti. Il calciomercato della Juventus è nel vivo e la priorità assoluta per la dirigenza resta quella di regalare un nuovo centravanti a Luciano Spalletti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha tracciato un quadro dettagliato della situazione offensiva, delineando tre piste principali. In questo momento, il nome più caldo e vicino ai bianconeri è quello di Pellegrino. I contatti con il Parma sono continui e fruttuosi: i due club stanno studiando la formula giusta per sbloccare l’affare, che potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, soluzione ideale per le casse juventine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: da Pellegrino a Kolo Muani passando per Sorloth. Gli aggiornamenti obiettivo per obiettivo

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Mercato Juve: tra Kessié, Kolo Muani e nuove strategie

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Temi più discussi: La Juve aspetta la fine del Mondiale per sbloccare il mercato. E Pellegrino…; Pellegrino, la Juve ora affonda: formula anti Openda con vista sull'Europa; Juve-Psg, distanza di 20 milioni per Kolo Muani. Bloccato Pellegrino del Parma; Juve, spunta la pista Pellegrino; al Milan piace Karetsas (Genk).

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