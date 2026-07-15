Mercato immobiliare quanto è salato il mare del Lazio

Il mercato immobiliare nel Lazio mostra prezzi più elevati nelle zone costiere e nelle località turistiche di fascia alta. Le quotazioni nelle aree di mare e nei centri più rinomati sono aumentate rispetto ad altre zone della regione. I dati recenti evidenziano una differenza significativa tra le diverse località, con le zone turistiche che registrano i valori più alti. I prezzi nelle aree interne e meno note sono rimasti più bassi, creando un divario evidente tra le diverse parti della regione.

Roma, 15 luglio 2026 – Il mercato residenziale del Lazio ridefinisce i propri equilibri attraverso una geografia dei prezzi che premia in modo netto i borghi costieri e le mete turistiche d’élite. Le recenti rilevazioni evidenziano un dinamismo che spinge i valori al metro quadro verso cifre significative, delineando un quadro dove l’esclusività del litorale e il pregio storico diventano i principali motori della crescita immobiliare. Contrariamente a quanto accade in altri contesti regionali, secondo una indagine effettuata da Idealista.it, non è la grande metropoli a guidare la classifica assoluta, ma sono le piccole realtà marinare a imporsi come le più dispendiose per gli acquirenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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