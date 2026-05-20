Meno ville più attici vista mare | come cambia il mercato milionario del lusso immobiliare in Romagna
Il mercato immobiliare di lusso in Romagna sta vivendo una trasformazione, con una diminuzione delle ville e un aumento delle proprietà con vista mare, come attici e appartamenti di prestigio. Secondo un nuovo rapporto, sono stati registrati meno acquisti di ville rispetto agli anni precedenti, mentre si sono moltiplicate le vendite di immobili con affaccio sul mare. Questa tendenza si riflette anche nei prezzi, che continuano a salire per le proprietà più richieste. La domanda sembra orientarsi verso soluzioni abitative che offrano viste panoramiche e spazi di rappresentanza.
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