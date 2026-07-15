La 38ª edizione di Mercantia inizia questa sera e si svolgerà fino a domenica prossima. Il festival internazionale del Quarto Teatro si terrà a Certaldo Alto e nel centro cittadino, trasformando le strade in un grande palcoscenico all'aperto. Sono previsti orari di apertura, tariffe e divieti specifici per partecipanti e visitatori. Le modalità di accesso e le eventuali restrizioni saranno comunicate attraverso i canali ufficiali dell'organizzazione.

Prenderà il via stasera la 38ª edizione di Mercantia, il festival internazionale del Quarto Teatro che fino a domenica prossima trasformerà Certaldo Alto e il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, il Comune ha predisposto un piano organizzativo che disciplina accessi, viabilità, sicurezza e servizi. Il borgo medievale sarà chiuso al traffico veicolare ogni giorno dalle 17, mentre l’ingresso del pubblico sarà consentito dalle 18 da via del Castello, via delle Mura e con la funicolare. Gli spettacoli inizieranno ogni sera alle 20 e si concluderanno all’1 (con l’eccezione del sabato, con prolungamento fino all’1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercantia 2026: orari, tariffe e divieti

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