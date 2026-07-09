Il virus West Nile ha causato un aumento di casi in Italia, in particolare in Emilia-Romagna. Secondo un infettivologo, questa situazione è senza precedenti e rappresenta un segnale di allarme. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sulle modalità di diffusione. La dichiarazione si concentra sull’eccezionalità della situazione rispetto a episodi precedenti. Nessuna informazione riguardo a interventi o misure adottate è stata menzionata.

Il virus West Nile torna a preoccupare l’Italia e, secondo l’infettivologo Matteo Bassetti, la situazione registrata in Emilia-Romagna rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova richiama l’attenzione sulla diffusione sempre più estesa del virus e si interroga sulla capacità del sistema sanitario di affrontare un’eventuale crescita dei casi nelle prossime settimane. L’allarme di Bassetti. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Bassetti ha sottolineato come il virus stia circolando in modo particolarmente intenso in Emilia-Romagna, dove è stato individuato in sei province su nove. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - West Nile, Bassetti lancia l’allarme: “Mai visto nulla del genere”

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