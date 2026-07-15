Il governo ha perso un voto chiave sulla modifica delle preferenze nella legge elettorale, con la maggioranza che si è divisa sull’emendamento. La leader del governo si è recata a caccia senza cane e poi è tornata a casa senza aver risolto le tensioni politiche. La discussione ha evidenziato divisioni tra i membri della maggioranza, con alcuni voti segreti che hanno tradito la disciplina di partito. La situazione politica rimane incerta, senza un nuovo accordo di governo in vista.

Montanelli li chiamava glionorevoli-lupara, che con quell’arma letale e subdola del voto segreto, tradivano uscendone puliti. La maggioranza di governo si è trovata sotto sull’emendamento per modificare lepreferenzenella riforma della legge elettorale. Sono le ore della rabbia, delle mani tra i capelli. Perché un solo voto di scarto è un qualcosa che lascia il segno. E a Montecitorio, nei conti a spanne che si fanno nei capannelli,ce ne sono stati almeno trenta di franchi tiratori. E’ incubo di una notte di mezza estate in cui si palesa loscollamento di una coalizionedi destra finora sopravvissuta anche sui temi più divisivi come la politica estera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni a caccia senza cane, torna a casa senza governo

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Mr. Akbar forced Parvin to eat contaminated fruits; Unbelievable ending!

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