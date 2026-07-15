Medio Oriente raid incrociati tra Usa e Iran Trump | nessun pedaggio su Hormuz

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi lungo la costa iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, l’Iran ha lanciato nuovi raid su infrastrutture statunitensi in vari Paesi del Golfo e del Medio Oriente. Il confronto tra le due parti si è intensificato con azioni militari incrociate in diverse aree della regione. Il presidente americano ha dichiarato che non ci saranno pedaggi sullo Stretto di Hormuz.

Marco Guerra – Città del Vaticano Gli Stati Uniti hanno intensificato gli attacchi contro località costiere iraniane attorno allo Stretto di Hormuz, mentre l’Iran ha effettuato nuovi raid su infrastrutture Usa in diversi Paesi del Golfo e del Medio Oriente. Solo la Giordania ha riferito di avere abbattuto tre missili provenienti dall’Iran. Il portavoce del ministero della Salute iraniano afferma che almeno due persone sono morte e oltre 260 sono rimaste ferite negli ultimi attacchi statunitensi. Read Also Lo scontro per il controllo di Hormuz Lo scontro verte sul controllo dello strategico tratto di mare dove passo il 20% del petrolio mondiale. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Ipotesi negoziati USA - Iran. Raid su impianti energetici

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