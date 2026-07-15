Medici radiati nell’era Covid primo passo verso la riammissione dei non allineati La sinistra grida già allo scandalo

Notizia in breve

Tre medici radiati durante la pandemia di Covid sono stati riammessi in via sperimentale. La decisione ha suscitato reazioni forti: le opposizioni hanno parlato di scandalo e di ingiustizie. La vicenda ha riacceso le polemiche politiche, con alcune forze politiche che hanno criticato il provvedimento, mentre altri hanno mantenuto una posizione più cauta. La questione riguarda ancora i rapporti tra istituzioni e professionisti sanitari durante l’emergenza.