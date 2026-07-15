Medici radiati nell’era Covid primo passo verso la riammissione dei non allineati La sinistra grida già allo scandalo
Tre medici radiati durante la pandemia di Covid sono stati riammessi in via sperimentale. La decisione ha suscitato reazioni forti: le opposizioni hanno parlato di scandalo e di ingiustizie. La vicenda ha riacceso le polemiche politiche, con alcune forze politiche che hanno criticato il provvedimento, mentre altri hanno mantenuto una posizione più cauta. La questione riguarda ancora i rapporti tra istituzioni e professionisti sanitari durante l’emergenza.
«Vergogna», urlano già le opposizioni. Come al solito, niente di nuovo. È bastato che Fratelli d’Italia provasse a chiudere uno degli ultimi conti rimasti aperti dall’emergenza Covid perché il campo largo tornasse immediatamente sulle barricate, riesumando parole d’ordine, scomuniche e processi sommari. La Commissione Affari sociali della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie che consente ai medici radiati per fatti non dolosi connessi alla pandemia di chiedere la reiscrizione all’Albo. Non un’amnistia, non un reintegro automatico. E neppure un colpo di spugna. Soltanto la... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Covid.
Notizie e thread social correlati
La sinistra grida allo scandalo sui voli Usa, Crosetto tira fuori i numeri: “Il record? Con Conte a Palazzo Chigi”Il ministro della Difesa ha risposto alle polemiche sui voli americani provenienti da basi italiane, definendole “surreali”.
La destra reintegra negli ospedali i medici No vax radiati durante il CovidLa maggioranza ha approvato un emendamento che permette a medici, infermieri e altri operatori sanitari radiati durante il periodo della pandemia di...
Temi più discussi: Passa l'emendamento di FdI sul reintegro dei medici no-vax. L'Ordine dei medici: Vergogna, è un affronto alle vittime della pandemia; Emendamento di FdI vuole il reintegro dei medici No vax radiati durante il Covid | L'Ordine dei medici: Sconcertati; La destra reintegra negli ospedali i medici No vax radiati durante il Covid; Ok al reintegro dei medici no vax radiati durante la pandemia: passa l'emendamento di Fratelli d'Italia.
I #medici #novax radiati saranno reintegrati. L’emendamento di #FdI e’ uno sputo in faccia a tutti i sanitari italiani, ai morti per il Covid e a tutti gli italiani che, con il loro impegno, hanno portato fuori dall’emergenza questo paese. Sono disgustato, ma anche feli x.com
Tragedia nell'Arma dei Carabinieri. È morto a soli 26 anni Marco Noviello, il giovane carabiniere colpito da un improvviso malore mentre era in servizio nella caserma di Clusone, in provincia di Bergamo. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita. Profond facebook
Medici radiati durante la pandemia Covid, il Parlamento riapre la porta: il reintegro dei sanitari no vax fa discutereNel cuore di una riforma pensata per limitare la medicina difensiva è spuntata una norma che tocca un nervo scoperto del dopo-pandemia: non riguarda solo gli Ordini professionali, ma il confine tra li ... giornalelavoce.it
Passa l'emendamento di FdI sul reintegro dei medici no-vax. L'Ordine dei medici: Vergogna, è un affronto alle vittime della pandemiaIl presidente della Federazione degli Ordini dei medici Filippo Anelli: Credo che la politica dovrebbe riflettere. Sono dispiaciuto e frustrato ... corriere.it