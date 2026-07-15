Mediaset in crisi in Spagna -5,4% di ricavi nel 1° trimestre 2026 rispetto al 2025 share medio di Telecinco all’8,3% 9,4 nel 2025

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I ricavi di Mediaset in Spagna sono diminuiti del 5,4% nel primo trimestre 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con uno share medio di Telecinco all’8,3%, rispetto al 9,4% del 2025. Mentre il gruppo si concentra sulle operazioni in Germania con la creazione di un grande broadcaster pan-europeo, il settore spagnolo del Biscione sta attraversando una crisi significativa.

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Mentre il gruppo Mfe-Mediaset è tutto preso dalle operazioni in Germania su ProSieben, con la creazione di un grande broadcaster pan-europeo, il business spagnolo del Biscione è entrato in profonda crisi. E, come commentava Stefano Sala, amministratore delegato della concessionaria pubblicitaria Mfe Advertising, “peraltro l’economia spagnola va molto bene, è in crescita. Sono gli ascolti della tv lineare, invece, che in generale fanno fatica, poiché in Spagna, a differenza che in Italia, subiscono molto la concorrenza delle offerte in streaming da parte degli over the top”. In effetti, guardando ai conti di Mediaset Espana, c’è da preoccuparsi: i ricavi sono passati dagli 876 milioni di euro del 2021 ai 770 milioni del 2025, con un calo progressivo e costante negli anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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