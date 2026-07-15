La rivincita tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, prevista inizialmente, è stata rinviata. Il match, chiamato “del secolo”, avrebbe dovuto svolgersi il 2 maggio 2015, ma non si è mai disputato. Attualmente, non ci sono conferme su una data futura. Per quanto riguarda Mike Tyson, non ci sono annunci ufficiali di un nuovo incontro o di un ritorno sul ring.

Nell’ormai lontano 2015, il confronto tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao venne ribattezzato il “match del secolo”. Il 2 maggio di undici anni fa, i due pugili si erano fronteggiati a viso aperto in un confronto attesissimo, vinto dallo statunitense contro il filippino, il quale salì sul ring con una spalla infortunata (il problema fisico venne comunicato soltanto in seguito). Lo scorso 24 febbraio, era stato diffuso l’annuncio di un nuovo confronto tra il ribattezzato Money, tornato in attività dopo nove stagioni a 49 anni, e il rinominato Pac Mac, che a 47 anni si era rimesso in gioco pareggiando contro Mario Barrios, quattro anni dopo il ritiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mayweather-Pacquiao, rinviata la rivincita del Match del Secolo. Si combatterà davvero? E Tyson?

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Floyd Mayweather VS Manny Pacquiao Rematch FULL Press Conference & FACE OFF

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