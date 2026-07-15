Un impianto fotovoltaico con oltre 61.000 pannelli sta attualmente generando divisioni tra agricoltori e cittadini nella regione. Il progetto, previsto nella Piana degli Scrisi, coinvolge la realizzazione di un grande parco solare che solleva questioni sulla compatibilità tra l’installazione di energia rinnovabile e la tutela delle aree agricole. La discussione si sta intensificando, con alcuni che chiedono una mobilitazione per difendere il territorio contro le possibili ripercussioni ambientali e agricole.

Un progetto destinato a cambiare il volto della Piana degli Scrisi accende il confronto tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del territorio agricolo. Al centro della discussione c’è il previsto parco fotovoltaico “Pizzo-Vinci”, che, secondo il progetto presentato, dovrebbe occupare circa 100 ettari di terreni agricoli con l’installazione di 61.608 pannelli fotovoltaici, in un’area panoramica affacciata sulla Costiera di Pizzo e sul Golfo di Sant’Eufemia. A lanciare l’allarme è l’ Associazione Contadini Maierato (ACM), che ha convocato per domenica 19 luglio alle ore 16:30, presso il CAS di Maierato, un’assemblea pubblica aperta a istituzioni, organizzazioni di categoria, associazioni, cittadini e organi di informazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maxi parco fotovoltaico da oltre 61 mila pannelli divide la Calabria: agricoltori e cittadini chiamati alla mobilitazione

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