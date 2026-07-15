Maxi incendio devasta un’azienda

Nella tarda mattinata di ieri, un incendio devastante ha coinvolto un’azienda a PIAN CAMUNO, in Valcamonica. Le fiamme sono divampate all’interno di una ditta che produce zerbini tecnici in via XXV Aprile. L’incendio ha causato ingenti danni alla struttura, con fumo e fiamme visibili da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

PIAN CAMUNO (Brescia) Paura in Valcamonica, dove nella tarda mattinata di ieri è scoppiato un violentissimo incendio all’interno dell’azienda Ma.ten di via XXV Aprile, specializzata nella realizzazione di zerbini tecnici. Al momento le cause del rogo non sono note, anche se a facilitare le fiamme potrebbero essere stati il caldo, la siccità e il vento. Un’alta e densa colonna di fumo nero si è alzata e incanalata vero il nord della Val Camonica, dove in alcune aree è mancata visibilità a causa della nube. L’incendio è stato visto anche da molto lontano e dalla cima dei monti vicini, da Montecampione, Acquebone, Solato, Vissone fino alla parte opposta da Darfo, Anfurro, Pellalepre, Annunciata di Piancogno e molte altre località. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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