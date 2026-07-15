Un comico italiano si esibirà in Sardegna con lo spettacolo “Sardegna con Uno, nessuno e centomila”. L’evento si terrà in una località dell’isola e vedrà l’artista portare sul palco il suo repertorio di battute e sketch. La data dell’appuntamento è stata annunciatata e i biglietti sono già in vendita. La performance è prevista per questa estate e attirerà i fan della comicità dal territorio circostante.

CAGLIARI – L’estate della grande comicità fa tappa in Sardegna con uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Maurizio Battista porta nell’Isola il suo fortunato spettacolo “Uno, nessuno e centomila”, protagonista di un doppio appuntamento promosso dall’Associazione Il Leone e le Cornucopie: martedì 28 luglio all’Arena della Fiera di Cagliari (Viale Armando Diaz, 221) e mercoledì 29 luglio all’Arena del Mare di Golfo Aranci (Piazza Cossiga). I biglietti sono disponibili su TicketOne e Box Office Sardegna. Sul palco Maurizio Battista è solo con il pubblico, accompagnato dal pianoforte del Maestro Antonio Mezzancella, in uno spettacolo che alterna monologo, improvvisazione, musica e un continuo dialogo con la platea, cifra stilistica che da sempre contraddistingue il suo teatro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Maurizio Battista in “Sardegna con Uno, nessuno e centomila”

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Maurizio Battista - Qualcosa non mi quadra - Il dramma dello schiaccianoci

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