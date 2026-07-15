Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana ha dichiarato che la scuola toscana è sana, ma ha aggiunto che eventuali criticità devono essere approfondite. La polemica sulla Maturità prosegue, anche se lui ha cercato di frenare le discussioni troppo accese. Non sono state segnalate modifiche o interventi immediati, e la questione rimane aperta per eventuali verifiche future.

Firenze, 15 luglio 2026 – La polemica sulla Maturità continua, ma il direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, Luciano Tagliaferri, prova ad abbassare i toni. Dopo la replica firmata da 378 docenti alle dichiarazioni del preside del Marconi di Prato, Paolo Cipriani, il numero uno dell'Usr chiarisce la propria posizione e mette un po’ di puntini sulle ‘i’. "Una levata di scudi che sorprende”. “Ho seguito le varie polemiche degli ultimi giorni – esordisce – e posso dire che questa levata di scudi mi sorprende molto. Eppure la mie dichiarazioni, al di là dei toni “provocatori” utilizzati dal preside Cipriani, erano chiare di suo e del tutto in sintonia con il lavoro della stragrande maggioranza dei commissari”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Lanazione.it - Maturità, Tagliaferri frena le polemiche: “La scuola toscana è sana, ma se emerge una criticità va approfondita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cantine Aperte… hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nullaIl 30 e 31 maggio si svolge l’evento Cantine Aperte, con degustazioni di vino e cibo nelle cantine toscane.

Scuola in Toscana, l’USR fa il punto sulle assunzioni in vista di settembre. Tagliaferri: “Organici chiusi a maggio, meno precari”In Toscana, le operazioni per la definizione dell'organico scolastico per l'anno 2024-2025 sono state concluse durante la primavera.

Maturità, Tagliaferri frena le polemiche: La scuola toscana è sana, ma se emerge una criticità va approfonditaIl direttore dell'Ufficio scolastico regionale chiarisce la sua posizione dopo la replica dei 378 docenti: Non ho messo sotto accusa i commissari. La maggioranza lavora già per valorizzare il percors ... lanazione.it

Maturità, Tagliaferri: L’esame non deve servire a mettere in difficoltà gli studentiIl direttore dell'Ufficio scolastico regionale condivide la riflessione del preside del Marconi di Prato: Il colloquio deve far emergere il meglio dei ragazzi. Serve un cambiamento culturale, ma la m ... lanazione.it