Il Napoli ha acquistato il giovane attaccante italiano Mattia Esposito, nato nel 2008 e di proprietà del Sorrento. Dopo l’accordo, il club ha deciso di prestarlo al Bari.

Il Napoli anticipa la concorrenza e si assicura uno dei giovani attaccanti italiani più seguiti. Il club azzurro ha definito l’arrivo di Mattia Esposito, centravanti classe 2008 di proprietà del Sorrento. Il giocatore ha già avuto modo di confrontarsi con il calcio professionistico. Nelle ultime due stagioni ha raccolto 27 presenze con la prima squadra. Ha inoltre realizzato una rete in Coppa Italia Serie C. Numeri importanti per un ragazzo della sua età. Le prestazioni offerte con il Sorrento avevano attirato l’attenzione di diverse società di Serie A. Tra queste c’era anche l’Inter. Il Napoli ha però accelerato e ha chiuso l’operazione. Come riportato da Sky Sport, Esposito firmerà con il club partenopeo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Mattia Esposito al Napoli: colpo giovane, poi prestito al Bari

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Il Napoli piazza un colpo per il futuro.

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