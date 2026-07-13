Il Napoli ha acquistato il giovane centrocampista del 2008, Mattia Esposito, dal Sorrento. Successivamente, il club lo girerà in prestito al Bari. La trattativa si è conclusa con la firma e la cessione in prestito del calciatore, che farà parte della rosa del club pugliese per questa stagione. La società sta ancora lavorando su altre cessioni per completare la rosa.

Il Napoli sta pian piano cominciando il calciomercato, nonostante debba fare ancora tante cessioni. Gli azzurri si sono assicurati le prestazioni del classe 2008 Mattia Esposito dal Sorrento. Lo scrive Gianluca Di Marzio su X. L’attaccante potrebbe poi essere girato al Bari in prestito, in Serie B, come dicono a Sky Sport 24.. @sscnapoli, preso l’attaccante classe 2008 Mattia Esposito dal Sorrento — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 13, 2026 Chi è Mattia Esposito, nuovo innesto del Napoli. Ala che ama attaccare la profondità, dotato di grande freddezza nell’ultimo tocco. Ha iniziato a giocare alla Real San Ferdinando, un ritrovo che nasce attorno alla chiesa di San Ferdinando a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli prende il 2008 Mattia Esposito dal Sorrento. Lo girerà al Bari

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