Massimo Cirri ha annunciato che non condurrà più Caterpillar, trasmissione di Radio 2 iniziata nel 1997. Dopo quasi 30 anni, il giornalista, psicologo e autore ha comunicato la sua decisione di lasciare il programma. La sua partecipazione si è conclusa con questa stagione. La trasmissione continuerà senza di lui. Cirri ha spiegato di aver deciso di interrompere la conduzione. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

Il giornalista, psicologo e autore Massimo Cirri ha detto che non sarà più il presentatore di Caterpillar, storica trasmissione di Rai Radio 2 che aveva ideato e che conduceva dal 1997, quasi 30 anni fa. Cirri ha motivato la scelta lamentando crescenti tensioni con la dirigenza di Radio 2, che è la seconda emittente radiofonica della Rai. Anche Sara Zambotti, la sua co-conduttrice, aveva a sua volta lasciato la trasmissione e ottenuto lo spostamento a Radio 3 sempre per i disaccordi con la dirigenza di Radio 2. Non è chiaro se senza di loro la trasmissione verrà confermata per la prossima stagione radiofonica. Caterpillar è un marchio che ha un valore, una storia e anche una certa attrattiva pubblicitaria, per cui è difficile che la Rai non lo sfrutti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Massimo Cirri non presenterà più Caterpillar, la storica trasmissione di Radio 2 che conduceva da quasi 30 anni

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Si parla di: Massimo Cirri lascia Caterpillar. Direzione Rai palesemente ostile.

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