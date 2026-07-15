Mario Balzanelli e il Premio Micheletti per la medicina d’emergenza

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Balzanelli, presidente nazionale della SIS 118, ha ricevuto il Premio Micheletti per l’eccellenza in sanità. Il riconoscimento è stato assegnato per il contributo allo sviluppo della medicina di emergenza-urgenza in Italia.

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A Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, è andato il premio di eccellenza in Sanità per il contributo allo sviluppo della medicina dell’emergenza-urgenza in Italia. A Palazzo Montecitorio, a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio “Dott. Geppino Micheletti”. Chi era Micheletti. Geppino Micheletti, nato a Trieste il 18 luglio 1905, era chirurgo all’ospedale di Pola. Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, l’esplosione di un deposito di mine disinnescate provocò oltre cento vittime: il primo attentato della storia dell’Italia repubblicana. Micheletti raggiunse la sala operatoria e vi rimase per oltre ventiquattro ore consecutive, senza sosta, pur avendo appreso che tra i morti vi erano i suoi due figli, Carlo e Renzo, di cinque e nove anni, insieme al fratello e alla cognata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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