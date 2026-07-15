Marina Militare all’asta 16.165 mitragliatrici Beretta Mab | chi può comprarle

Da quifinanza.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati messi all’asta oltre 16.000 mitragliatrici Beretta Mab appartenenti alla Marina Militare. L’Agenzia Industrie Difesa ha pubblicato il bando di vendita, che riguarda un totale di 16.165 pezzi. La vendita avviene tramite asta pubblica, con dettagli e modalità disponibili nei documenti ufficiali. Non sono stati comunicati i tempi di svolgimento né i requisiti per partecipare.

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Vanno all’ asta oltre 16.000 Moschetti Automatici Beretta della Marina Militare. L’ Agenzia Industrie Difesa ha pubblicato il bando per la vendita di 16.165 pistole mitragliatrici calibro 9 millimetri, ormai fuori servizio, attraverso una consultazione di mercato rivolta esclusivamente a operatori autorizzati. La scadenza si avvicina: le offerte potranno essere presentate entro le 10:00 del 27 luglio 2026, mentre l’aggiudicazione sarà subordinata alla valutazione di congruità da parte della Marina Militare. Dove sono custoditi i Mab Beretta. Si tratta di pistole mitragliatrici che hanno equipaggiato per decenni le Forze Armate italiane prima dell’arrivo della Beretta PM12. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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