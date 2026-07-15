Marina Militare all’asta 16.165 mitragliatrici Beretta Mab | chi può comprarle

Notizia in breve

Sono stati messi all’asta oltre 16.000 mitragliatrici Beretta Mab appartenenti alla Marina Militare. L’Agenzia Industrie Difesa ha pubblicato il bando di vendita, che riguarda un totale di 16.165 pezzi. La vendita avviene tramite asta pubblica, con dettagli e modalità disponibili nei documenti ufficiali. Non sono stati comunicati i tempi di svolgimento né i requisiti per partecipare.