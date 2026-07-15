Nel borgo di pescatori si svolge questa sera un torneo di Maraffone della Riviera, con 40 coppie che si sfidano in piazza delle Conserve. L’evento è organizzato dalla Proloco del Monte di Cesenatico e rappresenta l’apertura delle attività estive nel luogo. Oltre al torneo, sono in programma anche il mercatino dei creativi e una cena benefica chiamata ’Le Magique’.

Nel cuore del borgo di pescatori si accende l’estate con le attività della Proloco del Monte di Cesenatico. Questa sera si terrà un torneo di Maraffone della Riviera, con 40 coppie che si sfideranno in piazza delle Conserve. Ogni sabato sera per tutta la stagione estiva si terrà il Mercatino dei Creativi, con artisti e artigiani che espongono nelle vie Fiorentini e Baldini, i loro oggetti e le invenzioni costruite rigorosamente a mano. Il 31 luglio si terrà la quinta edizione di ’Le Magique’, la cena di beneficenza organizzata insieme al Rotary Club Cesenatico Mare e curata da Casa Sartini. Sarà una grande festa, dove oltre ai piatti gourmet saranno protagonisti sul palco la cantante Gloria Turrini, il chitarrista Francesco Laghi ed il dj set di Sushixbreakfast. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maraffone, mercatino dei creativi e cena benefica ’Le Magique’

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