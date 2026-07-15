Manuela Moreno il volto dell’estate Rai che unisce autorevolezza eleganza e ascolti
Manuela Moreno ha preso il timone di Vita in Diretta, programma di punta della Rai, sostituendo il precedente conduttore. La giornalista, nota per il suo stile elegante e autorevole, si è presentata in prima serata con un look curato e un sorriso tranquillo. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli spettatori, contribuendo a mantenere gli ascolti elevati della trasmissione. Moreno ha condotto la puntata senza intoppi, gestendo gli interventi e le notizie in modo fluido.
. Il suo stile è già fenomeno di costume Prendere il testimone di un programma consolidato come Vita in Diretta non è mai un compito semplice. Farlo nel pieno dell’estate, mantenendo la leadership del pomeriggio di Rai 1 e conquistando il favore del pubblico, rappresenta invece la conferma di una qualità professionale costruita in oltre trent’anni di giornalismo. È ciò che sta dimostrando Manuela Moreno. La giornalista ha saputo imprimere fin dalle prime puntate uno stile personale, fatto di equilibrio, misura e credibilità. La sua conduzione non rincorre gli eccessi né la spettacolarizzazione della cronaca, ma si fonda su una cifra ormai rara nel panorama televisivo: il garbo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Manuela Moreno La Nuova Regina di Vita in Diretta Estate
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