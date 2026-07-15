Manuela Moreno il volto dell’estate Rai che unisce autorevolezza eleganza e ascolti

Notizia in breve

Manuela Moreno ha preso il timone di Vita in Diretta, programma di punta della Rai, sostituendo il precedente conduttore. La giornalista, nota per il suo stile elegante e autorevole, si è presentata in prima serata con un look curato e un sorriso tranquillo. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli spettatori, contribuendo a mantenere gli ascolti elevati della trasmissione. Moreno ha condotto la puntata senza intoppi, gestendo gli interventi e le notizie in modo fluido.