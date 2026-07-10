L’estate di Rai 1 ha già una protagonista. Manuela Moreno ha raccolto il testimone alla guida della versione estiva de La Vita in Diretta e i numeri confermano la scelta della Rai: il programma supera con regolarità il 20% di share, mantenendo la leadership del pomeriggio della rete ammiraglia. Dal debutto del 29 giugno, la giornalista ha saputo coniugare informazione, attualità e intrattenimento con uno stile sobrio e coinvolgente, accompagnando ogni giorno il pubblico fino al passaggio di testimone con Reazione a Catena. Boom di ascolti: La Vita in Diretta Estate vola oltre il 20% di share. I dati Auditel certificano un avvio più che positivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Manuela Moreno conquista Rai 1: ascolti sopra il 20% per la nuova Vita in Diretta

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Ottimi risultati per Manuela Moreno: La Vita in Diretta Estate cresce e conquista il pubblico #vitaindiretta @nunimorenoTg2 @AngeloMellone x.com

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