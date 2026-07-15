Maltempo in Lombardia l’allerta arancione e il rischio temporali estremi | la diretta

Un’allerta arancione è stata emessa in Lombardia a causa di temporali estremi. La perturbazione ha già provocato allagamenti e blackout in alcune zone. Le previsioni indicano che i temporali continueranno nelle prossime ore, con rischio di piogge intense e raffiche di vento. La Protezione Civile invita alla prudenza e a evitare spostamenti non necessari. Nessuna informazione su feriti o danni specifici, ma si segnalano disagi e criticità nelle aree interessate.

Milano, 15 luglio 2026 – Le previsioni lo avevano (pre)detto: a partire da metà settimana l’ondata di calore sarà spezzata da fenomeni temporaleschi. Ma non è detto che questa sia una buona notizia perché gli ultimi anni ci hanno abituati a episodi meteorologici “estremi” che lasciano dietro una scia di danni e disagi. https:www.ilgiorno.itcronacaallarme-temporale-estremo-lombardia-o7hf2gfi Per questo a partire dalle 14 di oggi e fino a mezzanotte a Milano è stata istituita l'allerta arancione, durante la quale sono possibili raffiche di vento fino a 100 kmh con una fase acuta a partire dalle 15. A diramarla è il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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