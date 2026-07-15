Un nubifragio si è abbattuto sulla provincia di Pavia, causando pioggia intensa sull'autostrada A7 tra le uscite di Casei Gerola e Gropello Cairoli. Le immagini mostrano una fase di forte pioggia che rende difficile la circolazione. Sono in corso temporali in tutta la regione, con previsioni di ulteriori peggioramenti nelle prossime ore. Nessuna informazione su feriti o danni specifici al momento.

Primi nubifragi in corso sulla provincia di Pavia. Nelle immagini girate dall'auto, una fase di pioggia intensa lungo l'autostrada A7 tra le uscite di Casei Gerola e Gropello Cairoli (video di Davide Albini Bevilacqua). Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Maltempo, attesi forti temporali in Lombardia: nubifragio sull'A7

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