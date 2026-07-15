In poche ore, circa 90 richieste di soccorso sono state registrate in provincia di Bergamo a causa del maltempo. Una tromba d'aria ha ribaltato una tensostruttura a Bagnatica, mentre sono stati segnalati tetti scoperchiati, alberi abbattuti e tendoni divelti. Fortunatamente, non ci sono feriti. L'ondata di maltempo è iniziata alle 16 e ha richiesto numerosi interventi di emergenza.

Circa 90 richieste di soccorso in poche ore, tetti scoperchiati, alberi abbattuti, tendoni divelti e fortunatamente nessun ferito. È il bilancio dell'ondata di maltempo che dalle 16.30 ha attraversato la Bergamasca, colpendo soprattutto la zona sud della provincia. Otto squadre dei vigili del fuoco, tra sede centrale e distaccamenti permanenti e volontari, sono state impegnate per far fronte alle decine di interventi provocati soprattutto dal forte vento. Alcune richieste erano ancora da evadere in serata. L'episodio più violento si è verificato a Bagnatica, dove una piccola tromba d'aria ha investito l'area della Summer Festival. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Bergamo.corriere.it - Maltempo, 90 interventi in provincia di Bergamo: tromba d'aria ribalta una tensostruttura a Bagnatica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MALTEMPO DA INCUBO: RAFFICHE DI VENTO OLTRE I 100 KM/H SPAZZANO VIA TETTI E ALBERI | 12/05/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maltempo, 90 interventi nella provincia di Bergamo

Maltempo in provincia di Firenze: tromba d’aria sfiora Empoli, allagamenti a Castelfiorentino, Reggello e Figline IncisaNella giornata del 5 maggio 2026, il maltempo ha interessato la provincia di Firenze con temporali che hanno causato allagamenti in alcune località.

Temi più discussi: Vento forte e alberi caduti: 90 interventi dei Vigili del Fuoco. Nessun ferito; Maltempo a Bologna: vento, pioggia e alberi caduti. In via di Ravone isolate 100 persone; Vento forte e temporali nel Nord delle Marche, 90 interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la Regione; Forte vento nelle Marche, quasi 90 interventi.

Maltempo, 90 interventi in provincia di Bergamo: tromba d'aria ribalta una tensostruttura a BagnaticaNessun ferito. Il vento scoperchia tetti, abbatte alberi e danneggia un'edicola in città. Disagi anche a Scanzorosciate e Treviglio ... bergamo.corriere.it

Maltempo in Lombardia, frana in Alta Val Brembana e alberi caduti nel PaveseBergamo, lo smottamento è caduta sulla strada provinciale che porta a Branzi, nel territorio di Isola di Fondra. L'episodio attorno alle 14 di oggi, in località Trabuchello, tra il municipio e un camp ... ilgiorno.it