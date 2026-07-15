Maltempo 90 interventi in provincia di Bergamo | tromba d' aria ribalta una tensostruttura a Bagnatica

Da bergamo.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In poche ore, circa 90 richieste di soccorso sono state registrate in provincia di Bergamo a causa del maltempo. Una tromba d'aria ha ribaltato una tensostruttura a Bagnatica, mentre sono stati segnalati tetti scoperchiati, alberi abbattuti e tendoni divelti. Fortunatamente, non ci sono feriti. L'ondata di maltempo è iniziata alle 16 e ha richiesto numerosi interventi di emergenza.

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Circa 90 richieste di soccorso in poche ore, tetti scoperchiati, alberi abbattuti, tendoni divelti e fortunatamente nessun ferito. È il bilancio dell'ondata di maltempo che dalle 16.30 ha attraversato la Bergamasca, colpendo soprattutto la zona sud della provincia. Otto squadre dei vigili del fuoco, tra sede centrale e distaccamenti permanenti e volontari, sono state impegnate per far fronte alle decine di interventi provocati soprattutto dal forte vento. Alcune richieste erano ancora da evadere in serata. L'episodio più violento si è verificato a Bagnatica, dove una piccola tromba d'aria ha investito l'area della Summer Festival. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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