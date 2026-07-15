Malattie tropicali in Lombardia | casi di Dengue in aumento sono già 36

In Lombardia sono stati registrati 36 casi di Febbre Dengue, su un totale di 169 in tutta Italia. Tutti i pazienti hanno contratto la malattia dopo aver viaggiato in zone a rischio. La regione ha visto un aumento rispetto ai casi precedenti, secondo i dati ufficiali. La maggior parte delle infezioni riguarda persone rientrate da viaggi in aree tropicali e subtropicali. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e forniscono indicazioni sulla prevenzione.

Brescia – Trentasei casi di Febbre Dengue in Lombardia su 169 confermati in tutta Italia, tutti importanti da persone che hanno viaggiato all’estero. Se consideriamo che nel 2025, al 22 luglio erano confermati 96 casi in Italia, di cui 22 in Lombardia, possiamo dire che nel 2026 il trend di infezioni, per la Dengue, è in aumento, con la Lombardia che, da sola, fa il 20% dei casi in Italia, grazie anche alla capacità di intercettare la malattia, grazie al sistema di sorveglianza attivato. Dengue: i dati della Lombardia. Guardando i dati del bollettino di sorveglianza delle arbovirosi, che l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Dove potrebbe comparire la dengue in Italia nel 2026

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