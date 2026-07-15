Durante l'estate, la perdita di elettroliti come magnesio e potassio può aumentare la sensazione di stanchezza e spossatezza. Per contrastare questi effetti, si consiglia di integrare con questi minerali, preferibilmente attraverso bevande o alimenti ricchi. I probiotici possono aiutare la salute intestinale, mentre altri integratori devono essere assunti con attenzione. È importante consultare un professionista prima di modificare la propria routine di integrazione, soprattutto in presenza di condizioni di salute.

Il drink più popolare dell’estate? Non è né lo spritz né il mojito, ma un bicchiere di . magnesio e potassio. On the rocks. L’ondata eccezionale di calore mette a dura prova la nostra energia: in questo periodo è facile sentirsi più stanchi, spossati e distratti del solito. Gli integratori possono essere un valido alleato per ritrovare l’energia e aiutare il corpo a reintegrare i sali minerali. Non solo: se usati correttamente, gli integratori possono essere un valido aiuto durante le vacanze o i viaggi. Dall’abbronzatura alle articolazioni, dal jet-leg alla digestione, abbiamo chiesto consiglio a una nutrizionista sugli integratori più utili in estate e a cosa fare attenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Magnesio, potassio, probiotici ma non solo: la guida agli integratori da portare in vacanza senza fare errori e i consigli della nutrizionista

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