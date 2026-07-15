Magnesio potassio probiotici ma non solo | la guida agli integratori da portare in vacanza senza fare errori e i consigli della nutrizionista

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l'estate, la perdita di elettroliti come magnesio e potassio può aumentare la sensazione di stanchezza e spossatezza. Per contrastare questi effetti, si consiglia di integrare con questi minerali, preferibilmente attraverso bevande o alimenti ricchi. I probiotici possono aiutare la salute intestinale, mentre altri integratori devono essere assunti con attenzione. È importante consultare un professionista prima di modificare la propria routine di integrazione, soprattutto in presenza di condizioni di salute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il drink più popolare dell’estate? Non è né lo spritz né il mojito, ma un bicchiere di . magnesio e potassio. On the rocks. L’ondata eccezionale di calore mette a dura prova la nostra energia: in questo periodo è facile sentirsi più stanchi, spossati e distratti del solito. Gli integratori possono essere un valido alleato per ritrovare l’energia e aiutare il corpo a reintegrare i sali minerali. Non solo: se usati correttamente, gli integratori possono essere un valido aiuto durante le vacanze o i viaggi. Dall’abbronzatura alle articolazioni, dal jet-leg alla digestione, abbiamo chiesto consiglio a una nutrizionista sugli integratori più utili in estate e a cosa fare attenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

magnesio potassio probiotici ma non solo la guida agli integratori da portare in vacanza senza fare errori e i consigli della nutrizionista
© Ilfattoquotidiano.it - Magnesio, potassio, probiotici ma non solo: la guida agli integratori da portare in vacanza senza fare errori e i consigli della nutrizionista
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

I 4 integratori da portare in vacanza: dalle vie urinarie ai muscoli, ecco come proteggersiIn vista delle vacanze, è consigliabile portare quattro integratori utili per affrontare diverse esigenze.

Maratona delle Dolomiti, i consigli del nutrizionista del Team UAE: "Elettroliti, mix di sodio e magnesio"Durante la Maratona delle Dolomiti, il nutrizionista del Team UAE ha consigliato di assumere elettroliti, in particolare un mix di sodio e magnesio.

Le strategie per migliorare l’assunzione di magnesio e potassio in estateÈ vero, ultimamente il tempo è un po’ incerto, ma anche se con ogni probabilità non si toccheranno le temperature record dello scorso anno, il caldo è arrivato. Per evitare di subire in modo eccessivo ... elle.com

Integratori di potassio e magnesio: quando assumerli?Con i primi caldi, per di più improvvisi come in questi giorni, c’è chi pensa già ad assumere integratori a base di potassio e magnesio per tirarsi su. Ma quando è davvero il caso di prenderli e ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web