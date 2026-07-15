Mafia è legge Liberi di scegliere Meloni | Così strappiamo donne e bambini ai clan

Da secoloditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento ha approvato la legge “Liberi di scegliere” che permette allo Stato di offrire protezione e un nuovo inizio alle donne e ai figli di famiglie mafiose. La normativa consente alle autorità di intervenire per aiutare chi vuole allontanarsi dai clan e ricostruire una vita indipendente. La premier ha dichiarato che questa legge aiuta a strappare donne e bambini ai legami con le organizzazioni criminali.

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Lo Stato potrà offrire una nuova vita ai figli delle famiglie mafiose e alle donne che vogliono spezzare il legame con i clan. Con il via libera unanime del Parlamento diventa legge “Liberi di scegliere”, il provvedimento che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni definisce un nuovo pilastro della legislazione antimafia costruita da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. «L’approvazione all’unanimità in Parlamento della legge che consente di allontanare donne e bambini dalle famiglie mafiose rappresenta un tassello fondamentale per innovare la legislazione antimafia costruita da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e per renderla sempre più solida ed efficace», afferma il premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mafia, è legge “Liberi di scegliere”. Meloni: «Così strappiamo donne e bambini ai clan»
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