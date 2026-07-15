Il Parlamento ha approvato la legge “Liberi di scegliere” che permette allo Stato di offrire protezione e un nuovo inizio alle donne e ai figli di famiglie mafiose. La normativa consente alle autorità di intervenire per aiutare chi vuole allontanarsi dai clan e ricostruire una vita indipendente. La premier ha dichiarato che questa legge aiuta a strappare donne e bambini ai legami con le organizzazioni criminali.

Lo Stato potrà offrire una nuova vita ai figli delle famiglie mafiose e alle donne che vogliono spezzare il legame con i clan. Con il via libera unanime del Parlamento diventa legge “Liberi di scegliere”, il provvedimento che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni definisce un nuovo pilastro della legislazione antimafia costruita da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. «L’approvazione all’unanimità in Parlamento della legge che consente di allontanare donne e bambini dalle famiglie mafiose rappresenta un tassello fondamentale per innovare la legislazione antimafia costruita da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e per renderla sempre più solida ed efficace», afferma il premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mafia, è legge “Liberi di scegliere”. Meloni: «Così strappiamo donne e bambini ai clan»

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“Liberi di scegliere”: a Palazzo Branciforte incontro sulla proposta di legge bipartisanVenerdì 22 maggio alle 17 si svolgerà a Palazzo Branciforte a Palermo un appuntamento intitolato “Liberi di scegliere”.

Temi più discussi: Quando la famiglia è una condanna, allontanare i figli è un atto di speranza. Liberi di scegliere è quasi legge; Catania, nasce il nuovo Polo della giustizia minorile; Il Sottosegretario Perego alla cerimonia di svelamento del Reperto della Nazione – Fiat Croma della strage di Capaci; La proposta di legge antifascista di Stazzema è ferma da cinque anni alla Camera.

Da oggi la legge Liberi di scegliere è realtà. Un provvedimento fortemente voluto da Fratelli d’Italia che offre una concreta possibilità a chi nasce in contesti mafiosi di costruirsi un futuro diverso, lontano dalla violenza e dalla criminalità organizzata. La mafia x.com

Mafia: Meloni, bene approvazione Ddl 'Liberi di scegliere', tassello fondamentale(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - L'approvazione all'unanimita' in Parlamento della legge che consente di allontanare donne e bambini ... ilsole24ore.com

Liberi di scegliere è legge: approvato all’unanimità al SenatoNata nel 2012 dal lavoro di Roberto di Bella, all'epoca presidente del tribunale per i minorenni a Reggio Calabria ... corrieredellacalabria.it

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