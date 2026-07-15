maestra condannata a piacenza la riflessione del cnddu su minori e docenti

Una maestra è stata condannata a Piacenza, riaccendendo il dibattito sul rapporto tra scuola, famiglie e giustizia. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani ha invitato a non limitarsi alla singola sentenza, ma a considerare il contesto più ampio. La vicenda ha portato alla luce questioni legate alla tutela dei minori e al ruolo degli insegnanti, senza ulteriori dettagli sui fatti o sulla condanna.

La vicenda della maestra condannata a Piacenza ha riacceso il dibattito sul rapporto tra scuola, famiglie e giustizia. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani invita a guardare oltre la singola sentenza, per riflettere su un tema più ampio. La sfida è tenere insieme la tutela dei minori, le garanzie del processo e la difesa del ruolo educativo di chi insegna ogni giorno in aula.Il caso della maestra condannata a PiacenzaLa docente lavorava nell'Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. In primo grado è stata condannata per presunti maltrattamenti verso alcuni alunni. Il CNDDU ricorda un principio di garanzia fondamentale: fino alla sentenza definitiva vale la presunzione di non colpevolezza, sancita dall'articolo 27 della Costituzione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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