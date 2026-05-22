Soriano nel Cimino studente 13enne di pellestrina precipita dal balcone durante la gita scolastica | la riflessione del Cnddu su sicurezza responsabilità educativa e cultura del limite

Durante una gita scolastica a Soriano nel Cimino, un ragazzo di 13 anni proveniente da Pellestrina è caduto dal balcone di un hotel, riportando ferite gravi. L’incidente ha coinvolto uno studente che partecipava a un viaggio organizzato con la scuola. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo, sottolineando l’importanza di riflettere sulle questioni di sicurezza, responsabilità educativa e cultura del limite in questi contesti.

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