Una madre e suo figlio sono stati trovati morti insieme in un’abitazione a Maracalagonis, nel Cagliaritano, questa mattina. I corpi sono stati scoperti all’interno della stessa stanza. La polizia ha avviato le indagini senza aver ancora escluso alcuna ipotesi. Non ci sono dettagli su cause o circostanze del decesso. La scena del ritrovamento è stata sequestrata per gli accertamenti. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al momento.

È avvolto nel mistero il ritrovamento di due cadaveri avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 15 luglio, all’interno di un’abitazione di Maracalagonis, nella città metropolitana di Cagliari. Le vittime sono una madre e il figlio, trovati senza vita nella loro casa di via San Giovanni. L’allarme è scattato nelle ore centrali della giornata, quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Per i soccorritori, però, non c’è stato nulla da fare: i due erano già deceduti al momento dell’arrivo nell’abitazione. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza per consentire ai militari dell’Arma di effettuare i primi rilievi e raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Madre e figlio morti così, uno accanto all’altra: agghiacciante in Italia, la terribile scoperta

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