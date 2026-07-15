Madre e figlia avvelenate con la Ricina i verbali sul duplice omicidio | dal cibo alle testimonianze dei familiari

Nelle carte dell’inchiesta sul duplice omicidio avvenuto tra il 23 e il 24 dicembre, si evidenziano i racconti dei familiari e la ricostruzione dei pasti consumati in quei giorni. Sono stati analizzati i profili di responsabilità riguardo all’assistenza sanitaria e alla possibile somministrazione di ricina. La vicenda riguarda la morte di una donna di 50 anni e di sua figlia, entrambe avvelenate con questa sostanza.

Nelle carte dell’inchiesta sul duplice omicidio premeditato emergono i racconti dei familiari, la ricostruzione dei pasti tra il 23 e il 24 dicembre e i profili di responsabilità ipotizzati sull’assistenza sanitaria Il caso dell’avvelenamento da ricina costato la vita ad Antonella, 50 anni, e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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